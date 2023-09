Multan a 70% de los clubes femeninos de Chile por no cumplir normas laborales mínimas

Entre las infracciones detectadas figuran no pagar las cotizaciones a la seguridad social, no proporcionar ropa de trabajo a las jugadoras, carecer de servicios higiénicos para éstas y no eliminar los factores de riesgo en el lugar de trabajo, por lo que el organismo gubernamental impuso multas a casi el 70% de los clubes de Primera y Segunda por un total de unos 230.000 dólares.