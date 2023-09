Multinacional estadounidense Cargill es condenada en Brasil por trabajo esclavo e infantil

Para la jueza Naiara Lage Pereira, de la Justicia laboral de Bahía y responsable por juzgar el caso en primera instancia, no queda duda de que hubo práctica de trabajo esclavo y explotación infantil en las haciendas cacaoteras.

Según lo informado por la entidad acusadora, la multinacional estadounidense alegó que no existe ningún deber legal que le imponga supervisión sobre la cadena productiva y destacó que no mantiene relación laboral alguna con las haciendas, pues actúa como "mero comprador". También afirmó que tiene un programa para fomentar el trabajo digno y combatir el trabajo infantil y que en caso de irregularidades no acepta el producto y rescinde los contratos.