NASA descubre extrañas formaciones espectrales en la alta atmósfera terrestre

Científicos de la NASA han hecho un descubrimiento que parece sacado de un juego de Scrabble cósmico. Utilizando el instrumento de imagen Global-scale Observations of the Limb and Disk (GOLD), han observado formas inusuales similares a la letra "X" y "C" en la ionosfera, una capa de la atmósfera situada entre 80 y 640 kilómetros sobre nuestras cabezas.