NASA podría haber encontrado vida en Marte y haberla matado hace casi 50 años, según científico

Los resultados del Viking en Marte no fueron concluyentes

Según Schulze-Makuch en un artículo para Big Think, aquellos primeros resultados obtenidos por las sondas Viking "fueron confusos en su momento y lo siguen siendo hoy". Esto se basa en el hecho de que ciertos experimentos realizados en aquella misión mostraron i ndicios positivos de microorganismos. Sin embargo, aunque estas conclusiones fueron desconcertantes en su momento, la mayoría de los científicos concluyeron que los resultados positivos eran erróneos, ya que ninguno de los módulos de aterrizaje encontró una cantidad sustancial de materia orgánica en el suelo marciano.

Los módulos de aterrizaje Viking de la NASA llevaron a cabo cuatro experimentos esenciales. Uno de ellos, el experimento de liberación etiquetada (diseñado para detectar signos de metabolismo, es decir, reacciones químicas en los organismos que sustentan la vida), así como los experimentos de liberación pirolítica (que buscaban síntesis orgánica), arrojaron resultados inicialmente positivos en términos de vida. Pero, por otro lado, el experimento de intercambio de gases no tuvo la misma suerte.

Sin embargo, al agregar una segunda y tercera inyección de la mezcla, no se generó más gas. Eventualmente, se atribuyó el resultado inicial positivo al perclorato, un compuesto empleado en fuegos artificiales y combustible para cohetes, que podría haber interactuado con los nutrientes.

En aquel entonces, el científico a cargo del proyecto Viking, Gerald Soffen, afirmó: "Sin cuerpos, no hay vida", resaltando la necesidad de compuestos orgánicos para la existencia de vida extraterrestre. Como resultado, la misión Viking concluyó que no se había encontrado vida marciana o, en el mejor de los casos, que la misión no fue concluyente.