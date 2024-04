NASA podría haber redirigido sin querer un asteroide hacia Marte

En 2022, la NASA lanzó una iniciativa pionera, denominada Double Asteroid Redirection Test (DART), que consistió en enviar una nave espacial para impactar contra el asteroide Dimorphos. El objetivo era simple pero ambicioso: comprobar si es posible modificar la trayectoria de un asteroide como método preventivo para proteger la Tierra de futuras amenazas espaciales. La maniobra resultó exitosa, aunque no estuvo libre de consecuencias.

Recientemente, un estudio divulgado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, llevado a cabo por los astrónomos Marco Fenucci de la Agencia Espacial Europea y Albino Carbognani del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia, ha evaluado los efectos secundarios de la colisión. Según el análisis, fragmentos del asteroide, que son rocas de gran tamaño, podrían impactar con Marte en el futuro.

Este descubrimiento no es preocupante de momento, dado que Marte no alberga vida humana actualmente. Sin embargo, en unos pocos miles de años, estas rocas podrían cruzarse con la órbita de Marte, justo cuando se espera que haya misiones tripuladas al planeta.

Colisiones contra Marte en un futuro distante

El estudio analizó específicamente 37 fragmentos, con diámetros entre 4 y 7 metros, utilizando imágenes captadas por el telescopio espacial Hubble. Los investigadores proyectaron las trayectorias orbitales de estos fragmentos para los próximos 20.000 años, concluyendo que la Tierra no corre peligro de impacto, ya que el acercamiento más próximo se producirá dentro de 2.500 años y las rocas no se acercarán a menos de 0.02 unidades astronómicas. No obstante, Marte podría enfrentarse a una situación distinta.