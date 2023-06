Naufragio en las costas griegas: una tragedia anunciada

Malos patriotas e "invasores”

Los medios de comunicación progubernamentales griegos, cercanos al gobierno conservador del partido Nueva Democracia (ND), insisten en que todo es "culpa de los traficantes de personas". Los migrantes se ahogaron, porque fueron "hacinados en un barco completamente destartalado por traficantes criminales", según el diario Apogevmatini. También se puede leer que los que buscan refugio deberían venir a Europa legalmente antes que arriesgar sus vidas y las de sus hijos. Sin embargo, no se menciona el hecho de que prácticamente no existe esa opción legal.