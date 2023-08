Navalni espera mañana otra sentencia "estalinista" contra él

"La fórmula para calcularlo es simple: lo que pidió el fiscal, menos el 10-15%. Pidieron 20 años, darán 18 o algo así", dijo en un mensaje difundido por sus allegados. "No tiene mucha importancia, porque el caso de terrorismo viene después. Eso son 10 años más", agregó el principal opositor del Kremlin, que dice ser objeto de un proceso por "terrorismo" en un juicio separado del que de momento se conocen pocos detalles. El propio líder opositor calcula que sus condenas sumarán más de 30 años.

Navalny pidió a sus partidarios pensar en qué pueden hacer una vez que se anuncie la sentencia en su contra y tras valorar "todos los riesgos" de esas acciones. "Y cuando os respondáis a vosotros mismos, no digáis que nada. Vosotros podéis. Todos pueden hacer algo. Hablar con vecinos, colgar un cartel, difundir nuestras investigaciones", escribió. "No hay nada vergonzoso en elegir la forma más segura de la protesta. Es vergonzoso no hacer nada y dejarse intimidar", continuó antes de dar las gracias a sus seguidores y su equipo de defensa.