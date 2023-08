Navalny, condenado a otros 19 años de prisión en Rusia

Los gobernantes rusos "quieren asustarlos a ustedes, no a mí, y privarlos de su voluntad de resistir", afirmó Navalny en un mensaje publicado en Facebook poco después. "Una banda de traidores, ladrones y canallas los obligó a entregar a Rusia sin combatir y se apoderó del poder. Putin no debe lograr su objetivo. No pierdan su voluntad de resistir", agregó.