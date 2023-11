Nayib Bukele pide a Fiscalía que "investigue" a su Gobierno

"Yo no voy a ser quien no robó, pero se rodeó de ladrones (...) se los quiero decir aquí en la cara a todos: no me pidan que sea cómplice de algo ilegal porque no lo voy a hacer", aseguró el presidente y les dijo que "no piensen que no va a haber supervisión, sino que habrá mucha más supervisión. Cada quien será dueño de sus datos y cada quien sabe que sus actos tienen consecuencias".