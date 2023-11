Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”: Génesis, clímax y traición

Su secretario le dijo un día ‘¡Hey!, este morrillo dice que él quiere y que él hace lo que le mandes'. Pero a "Mini Lic” le pareció jugar con fuego . "Cuando lo veo es como un niño de secundaria. No me acuerdo cuantos años tenía pero de físico ¡era un niño de secundaria!. Es medio chaparrito y flaquito, y tenía la cara de niño entonces”.

‘El Nini' se ofrecía de sicario y ‘Mini Lic' no quería contratarlo. "Y entonces él para demostrar su valor andaba en una camioneta a las cuatro de la mañana y hablando con mi secretario le decía ‘ira güey escucha para que veas que yo lo que me pongan a hacer'. Se estacionó y se escucha el grito, porque mi secretario estaba grabando ‘¡Hey! ¡Ven! ¿Qué hubo? ¿Qué andas haciendo?', era un albañil o algo así porque le dijo ‘yo voy aquí para chambear'. ‘Ah Ok', dijo Nini y comenzó a dispararle y arranca la camioneta y dice a mi secretario: ‘¿Escuchaste? Acabo de matarlo, y ahorita me voy a encontrar otros tres'. Mi secretario le dijo ‘te van a matar por hacer eso' y dijo ‘¡no!, para que veas, dile a tu patrón que para que vea que yo me animo, al que me pongan yo…' Y después mató a un doctor que estaba haciendo ejercicio, igual en la mañana como a las cinco de la mañana. Desde ahí lo odio”.