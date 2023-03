Nicaragua arremete contra EE.UU. en aniversario de invasión a Irak

En el documento, Ortega y Murillo también criticaron a Estados Unidos por "difundir y multiplicar mentiras, calumnias, infames descalificaciones, e invenciones sobre los países y pueblos que no les somos dóciles, de acuerdo a su narrativa de avaricia y a los mismos y repetitivos afanes de dominio y sometimiento de quienes somos soberanos y libres en el mundo".

Ortega: los días del imperio están contados

En Nicaragua, agregaron, "les denunciamos señores imperialistas de la tierra, porque ustedes no tienen la más mínima autoridad moral para hablar, sino es de sí mismos y de sus atrocidades".

"No les reconocemos autoridad alguna para mentir, violentar y mancillar, como hacen siempre, nuestra grandeza histórica, frente a la vergüenza que deberían sentir, y que siente su pueblo, por los vulgares atropellos y las elementales y brutales falsedades , que parecieran diseñadas para un mundo elemental, despojado de inteligencia, un mundo de pasquines baratos que ya nadie lee, ni se le ocurre comprar o intentar digerir", añadieron.

En su mensaje, Ortega y Murillo condenaron "al imperialismo norteamericano como el peor criminal de guerra y de lesa humanidad de todos los tiempos, y no nos cansamos de exigir respeto para nuestros pueblos, soberanías, países y modelos políticos, sociales y económicos, libremente escogidos, que reflejan las virtudes y magnitudes de nuestra triunfal resistencia".

"Señores imperialistas, aquí luchamos para vencer y no hay diabólicos, mezquinos, mediocres serviles que puedan conquistarnos, porque nunca nos han conquistado. Y si no pudieron, no podrán", concluyeron.