Nicaragua: canal de televisión NGTV anuncia su cierre

"No pude despedirme de ustedes a través de las pantallas de televisión porque, cuando a mí me avisaron, ya estaba fuera del aire (…) Solicité que me hicieran saber esa disposición por medio de un escrito, el cual ya me confirmaron que no lo van a hacer. Canal 3 desaparece de las pantallas de la red de Telecable Nueva Guinea”, afirmó Suárez.