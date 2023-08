Nueva IA puede reconocer contraseñas por el sonido de las teclas pulsadas

Experimento con inteligencia artificial (IA)

Aunque no es la primera vez que se demuestra que el sonido puede revelar las pulsaciones de las teclas, este nuevo sistema se destaca por su mayor precisión en comparación con lectores similares del pasado.

"La precisión de este tipo de modelos y de este tipo de ataques es cada vez mayor", declaró a The Guardian Ehsan Toreini, coautor del estudio, publicado en el IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops, de la Universidad de Surrey, quien también expresó su preocupación por la prevalencia de dispositivos inteligentes equipados con micrófono en los hogares.