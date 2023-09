Nuevo estudio desmiente la famosa "regla de los árboles" de Leonardo Da Vinci

No obstante, se ha observado que esta regla no se ajusta completamente a la realidad en todos los casos. Mientras dibujaba árboles en sus cuadernos, da Vinci sostenía que el grosor de una rama o tronco era igual al grosor combinado de todas las ramas que se desprendían de él. Aunque esta relación propuesta por da Vinci ha sido útil para aproximarse a comprender algunos aspectos como la escala metabólica y la resistencia al viento en los árboles, investigaciones recientes han demostrado que esta regla no se aplica de manera consistente en todos los tipos de árboles y no se sostiene a nivel microscópico.