Nuevo libro con textos de Amy Winehouse muestra un lado más íntimo

"No es que quiera ser como todo el mundo, me gusta tener mi propio modo de ser. Me encanta ser ruidosa y malhablada con la gente, porque es como soy", escribe en una de esas reflexiones de juventud expuestas en 'Amy Winehouse, de su puño y letra', que, gracias a Libros del Kultrum, ve la luz solo unos meses después de la edición en inglés.

"No podemos blanquear la historia de Amy. Sí, era una adicta y, sí, su vida también era un caos . (...) Pero esas son circunstancias e imponderables en los que no es nuestra intención extendernos aquí", subrayan en el prólogo de este libro.

Revela lo terapéutica que para la creadora de 'Back to Black' era la escritura, como en otro comentario de sus diarios: "He pasado por momentos en los que he estado tan jodida por una situación que he tenido que estamparlo todo por escrito y descubrir así sentimientos que he tenido que asimilar".