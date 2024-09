NYT: Bíperes de Hezbolá procedían de Taiwan e Israel los manipuló

Los bíperes utilizados por miembros del grupo islamista Hezbolá que explotaron casi simultáneamente este martes (17.09.2024) proceden de Taiwán y fueron cargados con explosivos en algún momento antes de llegar a Líbano, según un informe del diario estadounidense The New York Times (NYT).

"Frente de inteligencia"

Israel no ha hecho ningún comentario sobre los hechos . Los buscapersonas son aparatos de mensajería y localización de pequeño tamaño que no necesitan tarjeta SIM ni conexión a internet.

"No son nuestros productos, de principio a fin. ¿Cómo podemos fabricar productos que no son nuestros?", dijo a la prensa el jefe de la empresa, Hsu Ching-kuang, después de que el diario estadounidense The New York Times señalara que los bíperes eran de esta firma.