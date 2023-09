"O Corno" gana en San Sebastián en una noche con acento argentino

Si los premios principales los han acaparado mujeres directoras, los de interpretación, que desde 2021 no distinguen categorías de género, han sido para hombres. La Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista ha recaído, ex aequo, en el actor argentino Marcelo Subiotto, por la comedia filosófica "Puan" y el veterano japonés Tatsuya Fuji, de 82 años, por el drama sobre la demencia "Great absence".

"Cuando María Alché y Benjamín Naishtat me acercaron el guion de Puan diciendo que habían pensado en mí para hacer el personaje de Marcelo Pena sentí una gran alegría, así que ese mismo día lo leí todo de un tirón y cuando llegué al final me encontré tremendamente emocionado", agregó la realizadora leyendo las palabras del actor. "Entonces entendí que me encontraba ante uno de esos hermosos regalos con los que cada tanto los actores tenemos la suerte de toparmos", agregó.