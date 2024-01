Obligados a engañar: trata de personas en “fábricas” de estafas por Internet

Los estafadores son también víctimas de la delincuencia organizada

KK Park: famosa "fábrica" de fraudes de Myanmar

Trabajo y tortura en el "parque chino del crimen" en Myanmar

Aaron y los demás tenían objetivos semanales: una determinada cantidad de dinero que debían recaudar o un número de nuevos clientes con los que debían ponerse en contacto. Si no cumplían los objetivos, eran penalizados. "Si no tenías un cliente nuevo a la hora de comer, te quedabas sin almuerzo. Si alguien veía que no habías contestado a un cliente, te golpeaban o tenías que estar horas de pie", dice Lucas. "Teníamos que trabajar 17 horas al día. Sin quejas, sin vacaciones, sin descansos".