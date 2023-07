Odesa: ataque a sitios culturales de "importancia universal"

En enero de este año, la UNESCO no solo declaró Patrimonio de la Humanidad el centro histórico de la ciudad portuaria ucraniana de Odesa, sino que la incluyó en la lista de patrimonio de la humanidad en peligro. El objetivo: salvar la cultura de la destrucción durante la guerra rusa. El nuevo ataque ruso a la ciudad portuaria ha provocado ahora una gran indignación en la UNESCO . Lutz Möller, secretario general adjunto de la Comisión Alemana para la UNESCO, subraya en entrevista con DW que se trata delugares de "importancia universal".

En una zona del casco antiguo, que se supone protegida, varios museos fueron atacados y dañados. El Museo Arqueológico, el Museo Marítimo y el Museo de Literatura se vieron especialmente afectados. "El Museo Arqueológico y el Museo de Literatura están uno al lado del otro, el Museo Marítimo se encuentra en el puerto", dijo Möller. Los tres edificios sufrieron daños. "Desgraciadamente, aún no sabemos a ciencia cierta si las colecciones se han perdido para siempre, ya que todavía no se ha terminado el inventario". Möller no cree que los empleados del museo hayan resultado heridos o muertos.