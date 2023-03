Olaf Scholz a China: “No den armas a la Rusia agresora”

El canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, pidió este jueves (02.03.2023) a China que no entregue armas a Rusia y use su influencia sobre Moscú para acabar con la guerra en Ucrania, con quien se debe contar para un eventual acuerdo de paz que no sea impuesto a las autoridades en Kiev. Además, puso en duda que el dirigente ruso Vladimir Putin esté preparado para sentarse a negociar.