Ómicron: los países árabes temen la nueva variante de coronavirus

Esta semana, la mayoría de los países de Oriente Medio han reaccionado de un modo u otro a la nueva variante ómicron del coronavirus causante del COVID-19. Sin embargo, hasta ahora, solo Israel, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han registrado infecciones con ómicron.

Pero en medio de la preocupación por la nueva variante, las autoridades sanitarias libanesas acaban de anunciar un toque de queda nocturno para las personas que no estén totalmente vacunadas, a partir del 17 de diciembre. Durante tres semanas, las personas con una sola dosis de la vacuna contra el COVID-19 o sin una prueba de PCR negativa reciente no podrán salir de sus casas entre las 7 de la tarde y las 6 de la mañana. Todavía no se ha anunciado el tipo de sanciones previstas.

El ministro de Sanidad, Firass Abiad, declaró el miércoles en una rueda de prensa que "las nuevas medidas pretenden limitar la actividad social, ya que los libaneses en el exterior vuelven a casa para pasar las vacaciones".

Aunque en el Líbano aún no se ha registrado ningún caso de ómicron, aún se recuerda que después de las Navidades del año pasado las infecciones por COVID-19 se dispararon en el país, llevando al sistema sanitario al borde del colapso.

Restricciones de viaje

Tras el descubrimiento en Sudáfrica de la nueva variante, Egipto, Jordania, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Arabia Saudí han suspendido los viajes aéreos hacia dos docenas de países africanos, entre ellos Sudáfrica, Namibia, Botsuana, Zimbabue, Mozambique, Lesoto y Suazilandia.

Marruecos e Israel incluso han suspendido todos los vuelos comerciales internacionales entrantes durante las próximas dos semanas.

Sin embargo, aunque la imposición de restricciones a los viajes para proteger a la población se ha convertido en una reacción habitual para muchos países, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió esta semana que "las prohibiciones generales de viajar no impedirán la propagación internacional, y suponen una pesada carga para los ciudadanos".

Mientras los países más pobres siguen viéndose muy afectados por el hecho de que, hasta ahora, solo se ha suministrado el 13 por ciento de las dosis contratadas por COVAX, otros países se han centrado este año cada vez más en la diplomacia de las vacunas.

Diplomacia internacional de las vacunas

En Oriente Medio, "China y Rusia han redoblado sus esfuerzos en la diplomacia de las vacunas", declaró a DW el profesor Eckart Woertz, director de estudios sobre Oriente Medio del Instituto Alemán de Estudios Globales y del Área (GIGA), con sede en Hamburgo.

Ya el pasado mes de marzo, Wang Yi, ministro de Asuntos Exteriores de China, había anunciado la creación de una nueva empresa conjunta para la producción de vacunas en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) entre la "China National Pharmaceutical Group Corporation", generalmente denominada "China Sinopharm", y la empresa emiratí "Group 42".

"Tanto Marruecos como los Emiratos Árabes Unidos están tratando de establecer sus países como centros regionales de Sinopharm", dijo Woertz a DW.

Rusia, por su parte, ya ha cerrado un acuerdo con Egipto. La idea es que las nuevas instalaciones de producción de la vacuna rusa Sputnik podrían convertir a Egipto en el principal distribuidor para el norte de África.

Un segundo aspecto, igualmente importante, de la diplomacia de las vacunas es la política interna. "Una campaña de vacunación exitosa puede reforzar a líderes políticos bajo presión", según Woertz.

Dado que es poco probable que la nueva variante del coronavirus sea la última, lo más probable es que la diplomacia de las vacunas se acelere aún más en un futuro próximo.

"Aunque la nueva variante es demasiado nueva para analizar su alcance político, se puede decir que la diplomacia de las vacunas ha llegado para quedarse", dijo Woertz a DW.