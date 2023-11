OMS confirma bombardeo sobre principal hospital del norte de Gaza

Israel no busca gobernar ni ocupar Gaza, asegura Netanyahu

"Aún no tengo información detallada sobre el hospital Al Shifa, pero sabemos que está siendo bombardeado", dijo la portavoz de la organización, Margaret Harris. Se sabe que, además del personal médico y los pacientes que estaban en el hospital, alrededor de este había decenas de miles de personas que habían buscado refugio allí pensando que era un lugar seguro. (MS/VT/dpa/Reuters/efe)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descartó el jueves (9.11.2023) un alto el fuego en la guerra contra Hamás y afirmó que su país no pretende gobernar ni ocupar la Franja de Gaza una vez termine el conflicto. "Un alto el fuego con Hamás significa rendición", dijo a la cadena estadounidense Fox News, al explicar que no existe un "calendario" para la ofensiva militar. Por otro lado, Netanyahu aseguró que "el Ejército israelí se está desempeñando excepcionalmente bien".

Asimismo, el mandatario israelí dijo que Israel no tiene planes de permanecer en Gaza a largo plazo: "No buscamos gobernar Gaza. No buscamos ocuparla, sino que buscamos darle a ella y a nosotros un futuro mejor". Preguntado por su plan para el futuro, dijo que el empobrecido y bloqueado territorio debe ser "desmilitarizado, desradicalizado y reconstruido".