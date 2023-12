OMS: el norte de Gaza se queda sin hospital operativo

La OMS afirma que el norte de Gaza no cuenta con hospital operativo

"En realidad, no quedan hospitales funcionales en el norte", declaró Richard Peeperkorn, representante de la OMS en Gaza a los periodistas por videoconferencia desde Jerusalén. "El (hospital) Al-Ahli era el último, pero ahora es mínimamente funcional". No obstante, aún trata algunos pacientes que estaban ingresados, pero ya no admite nuevos, explicó, Peeperkorn, subrayando que "los cadáveres de recientes ataques se apiñan en su patio, ya que no pueden enterrarse de forma segura y digna".