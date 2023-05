ONU advierte sobre deterioro de la situación humanitaria en Sudán

Volker Perthes: Estamos trabajando junto con Naciones Unidas y con otros socios internacionales, especialmente con la sociedad sudanesa, para asegurarnos de que esta guerra no se prolongue. El primer paso debe ser un alto el fuego firme. A partir de ahí, deben iniciarse conversaciones entre las partes para restablecer un gobierno que f uncione en una situación más estable. La inteligencia estadounidense tiene sus propias evaluaciones, no voy a comentarlas. Pero nuestro objetivo es evitar una guerra larga que probablemente lleve al país al precipicio.

El alto el fuego no ha puesto fin a la violencia, ni siquiera ha apaciguado los temores de una catástrofe humanitaria en Sudán. ¿Qué se puede hacer ahora?

La guerra siempre desestabiliza, y, por supuesto, los Estados vecinos se verán afectados. Un aspecto es la migración de refugiados. Pero también hay migración en la otra dirección: Los "buscadores de fortuna" o mercenarios de los estados del Sahel, como Mali, Chad y Níger vienen a apoyar a las FAR en Sudán. Su número no es insignificante. No se trata de una política oficial de estos Estados, sino de personas que buscan oportunidades para robar y enriquecerse.