ONU cuestiona repatriación masiva de migrantes de Haití

Luego de una visita oficial de dos días a la isla, Türk señaló que las "múltiples crisis" en Haití, donde bandas armadas siembran el terror y provocan miles de desplazamientos cada año, " no permiten el retorno seguro, digno y sostenible de los haitianos a Haití" . Aun así, "176.777 migrantes haitianos fueron repatriados el año pasado", sostuvo en un comunicado divulgado por su oficina.

"En mi visita a Ouanaminthe (frontera con República Dominicana), en el noreste del país, escuché historias terribles sobre el trato humillante al que son sometidos muchos migrantes, incluidas mujeres embarazadas y niños no acompañados o separados", dijo el funcionario.

Si bien el alto comisionado no mencionó explícitamente a República Dominicana, el país limítrofe con Haití es el que más migrantes recibe de la nación vecina. En noviembre de 2022, Türk le pidió al Gobierno del presidente Luis Abinader que frenara las deportaciones. Sus declaraciones fueron consideradas "inaceptables" por el mandatario, quien aseguró entonces que su Ejecutivo no solo continuaría las expulsiones de personas haitianas, si no que las incrementaría.