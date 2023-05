Paraguay: observadores de UE consideran elección "transparente", pero piden espacio para reclamos

"No podemos decir que las elecciones no han sido transparentes . Han sido transparentes", dijo Marques en entrevista con EFE, e indicó que están "al tanto de lo que los partidos de la oposición, principalmente, están alegando".

MOE UE: "Voto asistido en 19% de mesas de voto visitadas"

"Seguimos diciendo que las que las elecciones han sido bien organizadas, aunque, por ejemplo, los miembros de mesa no tienen capacitación, aunque el proceso sea manejado por los partidos políticos, de que haya alguna u otra acta que no está bien o que, por ejemplo, que hay algunos boletines, muy pocos, muy pocos boletines por computar, porque la máquina no ha leído el chip", ilustró Marques.