Paraguay rechaza recibir las vacunas del mecanismo COVAX

"Es inadmisible, es totalmente a destiempo la cantidad de vacunas que tenemos de aceptar. Recibir esas vacunas significaría para Paraguay un gasto mayor aún , entonces nosotros rechazamos con toda la fuerza de no recibir esas vacunas a Paraguay", afirmó Barán en una conferencia de prensa.

Acompañada por el procurador general de Paraguay, Marco Aurelio González, la titular de la cartera de Salud dijo que cuando el país más necesitó de las vacunas , no tuvieron respuesta de la OMS.

Además, mencionaron la posibilidad de recurrir a i nstancias internacionales como un mecanismo de solución de controversia, en caso de que no se alcance una solución satisfactoria.

"Eso no implica que no vamos a agotar la vía amistosa. Queremos llegar, solamente que consideramos que COVAX no puede imponerle a Paraguay situaciones injustas y que evidentemente son abusivas", agregó el procurador general.