Pepe Mujica: "Triunfo es levantarse y volver a empezar"

"Para mí la vida es la aventura de las moléculas. Venimos de la nada y vamos a la nada. La aventura es el cacho este que estamos vivos. Pero como es algo cotidiano no le solemos dar el valor que tiene y en realidad es la cosa más valiosa de todo lo que podemos tener", puntualiza.

Una vida generosa

Durante la entrevista, en la que Mujica no deja pasar la oportunidad de aconsejar a los más jóvenes, el expresidente habla sobre su salud y cuenta que se está recuperando lentamente.

"La voy llevando. Me llevó más tiempo de lo que pensábamos (...) Estoy mejor, pero todavía me va a llevar dos o tres meses", cuenta quien el 29 de abril anunció que tenía un tumor en el esófago.

Tratado en Uruguay, pese a que le ofrecieron hacerlo en diferentes países del mundo, indica que en el sanatorio fue atendido "como un rey" pero que él prefiere estar en su casa, rodeado de sus amigos, ya que eso "no tiene precio".

Pese a lo vivido en el último tiempo, Mujica no duda en asegurar que es feliz y sostiene que la vida fue generosa con él.

"La vida ha sido generosa conmigo, me pegó cada mamporro que Dios me libre. Siete años sin libros y en una pieza como esta o más chica. Y salí vivo y llegué a presidente. Qué más puedo esperar (...) Tengo que dar gracias a la vida. Y el consejo para los jóvenes es que no se achiquen", enfatiza recordando el tiempo en que estuvo preso.