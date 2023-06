Periodistas desvelan la increíble historia del “Schindler boliviano”

"Bienvenidos todos”

¿Por qué se fueron?

Pese a todo, el proyecto no prosperó. Bolivia era un país pobre y de economía pequeña. Los planes agrícolas fracasaron y casi todos los judíos abandonaron el país después que terminó la Segunda Guerra Mundial. "Ellos no eligieron llegar a Bolivia. No tenían otras opciones, en realidad. Se trató de una migración forzada porque fueron forzados a dejar sus países y forzados a llegar a otro. Ojalá se hubieran quedado, ojalá el país hubiera tenido algo que ofrecerles”, añade Peñaranda.