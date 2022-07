Perú autoriza derecho a la eutanasia por primera vez

Solicitante defendió su lucha

"Desde que estuve en UCI pedí ver al psiquiatra para que me recete lo indicado porque me quería morir. Pedía morir. (...) Hasta que en el 2017, poco a poco comenzó mi búsqueda. Y claro que en cada negativa me volvía a derrumbar", cuenta en una de las últimas entradas escritas en su blog tras su comparecencia ante la audiencia que ahora ha fallado en su favor y en la que le preguntaron si estaba deprimida.