Perú: José Balcázar defiende "relaciones sexuales" con niñas

"No me disculpo, quiero que la gente lea primero. Para opinar hay que leer", argumentó ante la pregunta de la periodista sobre el origen de sus anteriores declaraciones, y añadió que "la gente que no sabe sexología o antropología no puede opinar" y que dichas ciencias sociales dicen que "esas relaciones voluntarias y libres no le causan ningún perjuicio psicológico".