Pobreza en Latinoamérica baja y alcanza niveles prepandémicos, según Cepal

"Aunque destacamos la reducción de la pobreza en 2022, no hay razones para celebrar. Más de 180 millones de personas en nuestra región no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y entre ellas 70 millones no tienen ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos", lamentó el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.