Polémica por presencia rusa en desfile militar en México

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador , no entiende el revuelo en torno a la participación de un contingente ruso en el desfile del Día de la Independencia. "Hicieron un escándalo. Me llamó la atención porque también desfilaron de China y no hubo tanto escándalo, todo fue Rusia. Se invitó a todos los Gobiernos con los que México tiene relaciones, siempre se hace", indicó AMLO en su conferencia mañanera.

El gobierno de López Obrador ha condenado la invasión rusa de Ucrania , pero no se ha sumado a las sanciones internacionales contra Moscú. México se remite a su clásica neutralidad. Y, en realidad, en su política internacional Rusia no parece jugar un papel central. "La política exterior mexicana de los últimos cinco años se ha concentrado en Estados Unidos, y algo en Centroamérica, debido a la problemática de los migrantes, y un poco en Cuba”, hace notar Yesko Quiroga, representante de la Fundación Friedrich Ebert en Ciudad de México, a DW.

No obstante, no solo la presencia en el desfile de una delegación rusa -entre las de otros varios Estados- llama la atención. También participaron "Nicaragua, Venezuela o China, países que probablemente no sean los más democráticos ni los mejor vistos a nivel internacional en estos momentos”, dice Fernanda Cardoso a DW. Y recuerda en este contexto la doctrina mexicana de no reconocer regímenes que vengan de procesos electorales turbios o que emanen de golpes de Estado. Considerando eso, apunta que se cometieron "muchos errores en este desfile militar”.