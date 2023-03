¿Por qué a los alemanes les encanta viajar?

Christina Miro, psicóloga, terapeuta de viajes y viajera apasionada, está de acuerdo con los resultados, aunque sentarse en la playa no es su forma preferida de viajar. "Personalmente, me atrae lo extranjero y lo desconocido", dice. La mujer está particularmente interesada en la cultura, el idioma y aprender sobre la forma de vida de la población local. "Me resulta emocionante aprender más sobre otros países", manifiesta.