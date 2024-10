¿Por qué creemos en los fantasmas? La psicología detrás de lo paranormal

Christopher French, profesor emérito de Psicología en Goldsmiths, Universidad de Londres, y autor del libro La ciencia de lo extraño: por qué nuestras mentes crean lo paranormal (The Science of Weird Shit: Why Our Minds Conjure the Paranormal), ofrece una explicación: los avistamientos de fantasmas suelen ser "interpretaciones sinceras pero equivocadas de fenómenos que tienen una explicación natural". Es decir, nuestro cerebro puede jugarnos malas pasadas.