¿Por qué España nunca ha tenido una mujer como presidenta del Gobierno?

"¿Por qué no ha habido ninguna mujer presidenta? Pues deberíamos preguntarnos por el motivo por el que los partidos con opciones de victoria hasta ahora no han puesto ninguna mujer. Otros partidos sí que lo han hecho, pero no tenían opciones de ganar", indica a DW Ana Almalsa, docente de Comunicación Política de la Universidad de Málaga.