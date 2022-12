Por qué tantos hinchas indios adoran a Messi y apoyan a Argentina

La razón primera y más obvia es la enorme cantidad de población india que vive en Qatar como trabajadores inmigrantes. Se estima que alrededor del 25 por ciento de los 2,9 millones de personas que residen en Qatar son indios. Pero no se trata solo de trabajadores. Hay indios que también viajan en avión desde su país de origen para ver la primera Copa del Mundo celebrada en el mundo árabe, lo más cerca que ha estado nunca el torneo de la India.

Selecciones de Argentina y Brasil, sus favoritas

Messi, "el dios del fútbol"

También hay otra razón concreta por la que tantos siguen a Argentina: Lionel Messi. "Messi no tiene país, es el dios del fútbol", dice el hincha indio Dinesh Kumar. "Dios no necesita un país. Dios es de todos, por eso Messi es de todos nosotros. Messi es el dios, es nuestra inspiración".

Ni qué decir de que los aficionados argentinos en Qatar están felices de tener el apoyo de los hinchas indios. "Hay muchos fanáticos con camisetas de Argentina que no son argentinos. Son de Bangladés, de India y también hay muchos locales. Es increíble, nunca había visto esto en ninguna parte del mundo", dice Federico José Orbuch, que ha venido a Qatar desde Buenos Aires. "Nos sorprende, nos enorgullece. Hablan de Maradona, de Messi, es increíble. Son hinchas de verdad, no son falsos. Y valen mucho más porque no han nacido en Argentina. Sienten la camiseta sin haber nacido allí", prosigue.