¿Por qué toda Argentina se pelea por el álbum de Qatar 2022?

La queja de los kiosqueros es clara: Panini no dio abasto para surtir la demanda con la aparición de nuevos actores en la venta del producto: los supermercados. Además, se quejan los hombres de los kioscos, los distribuidores han puesto láminas a la venta a precios hasta un 33 por ciento más caros en plataformas como Mercado Libre.

El gerente de márketing de Panini Argentina, Nicolás Sallustro, dijo a Forbes que "las figuritas no están agotadas” y aseguró, contrariando la evidencia, que los sobres se encuentran en cualquier kiosco.

Un vendedor consultado por Forbes aseguró que recibía 30 sobres y que en 5 minutos ya no le quedaba nada a la venta. Juan Vargas, un vendedor de historietas, dijo a El País de España que nunca había visto un fenómeno similar y que en los primeros días los clientes intentaron romperle la vitrina cuando él les dijo que no le quedaban más paquetes con láminas.

No hay claridad de los motivos reales de la escasez, aunque probablemente se trate de una demanda no esperada por Panini, a poco más de dos meses del comienzo del Mundial. Sin embargo, no faltan los conspiranoicos: algunos dicen que hay escasez de papel o que las láminas se venden a Brasil antes que a Argentina, porque allá pagan mejor.