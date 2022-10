Preocupación por la escasez de medicamentos en Alemania

Sin embargo, el BfArM aclara que todavía no se producen estrecheces en el abastecimiento. Los expertos indican que hay que diferenciar: "Un cuello de botella en el despacho se produce cuando hay una interrupción, por un lapso previsiblemente de dos semanas, en el envío de las cantidades habituales, o cuando hay un aumento perceptible de la demanda, que no puede ser cubierta”. Los problemas de abastecimiento se presentan cuando no hay disponibilidad de genéricos que permitan realizar los tratamientos.