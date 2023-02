Presidenta de Perú insiste al Congreso en adelantar elecciones

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, cuyo gobierno enfrenta ya dos meses de protestas masivas pidiendo su renuncia , insistió este martes en que es el Congreso el que debe resolver un posible adelanto de elecciones y que no dimitirá.

La presidenta, que no se había manifestado hasta ahora tras el archivamiento del proyecto, sostuvo que no ha habido "ningún silencio" de parte de su gobierno. "No nos vamos a detener en esa situación", agregó.