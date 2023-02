Prigozhin, el hombre que podría desafiar a Vladimir Putin

Prisión, hot dogs y Putin

Servicios "en negro" para Rusia

"Está facilitando la vida de su jefe y su círculo íntimo en las regiones donde no querían verse involucrados pública y oficialmente", explica Prokopenko. "Por ejemplo, en las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, así como en África y Siria, donde los mercenarios de Wagner no solo participan en acciones de combate, sino también resguardan algunas instalaciones petroleras".

Grupo Wagner vs el Ejército

"Bajmut habría sido tomada antes de Año Nuevo si no fuera por la monstruosa burocracia militar", dijo Prigozhin a la prensa rusa. Según Andrei Kolesnikov, miembro del think tank Carnegie Endowment for International Peace, solo Putin tiene la autoridad necesaria para criticar a los oficiales en el autocrático sistema ruso. "Putin necesita a Prigozhin para mantener en alerta a sus generales", dice. "Así es como Putin balancea el peso de varias figuras, poniéndolas unas contra otras, vigilándolas para que ninguna se fortalezca en exceso".