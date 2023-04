Proyectos chinos en América Latina: "Han cometido grandes errores"

"Es importante mencionar que las obras que han estado construyendo aquí son de pésima calidad y no duran mucho" , die Renan Torrico, un ingeniero boliviano trabajó en la construcción de la hidroeléctrica San José en Bolivia haciendo los estudios topográficos. Cuando dice que no duran mucho, se refiere a tramos de carretera borrados del mapa por la temporada de lluvias o señales y carteles ilegibles poco tiempo después de terminada la obra. Confirma que se ahorraba en material y en mano de obra.

Como vivían en sus propios campamentos, separados de los obreros bolivianos, y la mayoría no entendía español, era difícil contactar con ellos. Torrico consiguió hablar con un capataz. "Me contó que era un preso militar, que había cometido alguna infracción dentro del Ejército, y que tenía que venir a cumplir su pena a Bolivia, pero no sé si le daban opción", recuerda. Le pagaban poco más de doscientos bolivianos, cuando el salario mínimo era de dos mil. "Claro que no alcanza para comer, lo que hacemos es salir a cazar en la noche", le confesó.