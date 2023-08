Putin no acudirá al funeral de Yevgueni Prigozhin

El líder ruso Vladimir Putin no tiene previsto asistir a los funerales del jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, quien murió la semana pasada al estrellarse el avión en el que viajaba al noroeste de Moscú, aseguró este martes (29.08.2023) el Kremlin. El acto podría realizarse esta misma jornada o mañana miércoles en el cementerio Serafimovskoe, de San Petersburgo.

"La presencia del presidente no está prevista, no tenemos información específica sobre los funerales", dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "La decisión al respecto la toman los familiares, no podemos decir nada aquí sin ellos", argumentó el vocero, en una comparecencia telefónica. El Kremlin dijo desconocer la fecha de las exequias.