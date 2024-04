Putin no habría ordenado muerte de Navalny, según EE.UU.

Las agencias de Inteligencia del gobierno de Estados Unidos llegaron a la conclusión que el presidente ruso, Vladímir Putin, "probablemente" no ordenó la muerte del opositor ruso Alexei Navalny, según informaron medios estadounidenses este sábado (27.04.2024).

Los oficiales estadounidenses, sin embargo, no han podido aclarar la causa de la muerte de Navalny en febrero pasado, detallaron los medios.

En un informe que, según el diario The Wall Street Journal, ha sido distribuido en varias agencias del gobierno de Estados Unidos, no se exime de culpa a Putin, pero sí se afirma que él no fue quien ordenó directamente acabar con la vida del opositor.