Putin suspende su tradicional gran rueda de prensa anual

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no ofrecerá este año su tradicional gran rueda de prensa anual, informó este lunes (12.12.2022) el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "Sí, no habrá antes de Año Nuevo", contestó Peskov a la pregunta de si no tendrá lugar en lo que resta de 2022 la rueda de prensa anual del presidente ruso. Tampoco se celebrará la tradicional recepción de Año Nuevo en el Kremlin.