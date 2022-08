¿Qué hay detrás de la incesante ola de violencia en México?

No está claro el motivo del repentino y casi sincronizado estallido de violencia contra la población civil. Las autoridades han dado diferentes explicaciones. En Guadalajara se habló de una respuesta violenta del cártel Jalisco Nueva Generación ante una operación militar. Eso no sería nada nuevo en el modus operandi de los cárteles, que en 2019 lograron liberar con actos terroristas a un capo del narcotráfico detenido en Culiacán.

Esta vez se trató de preparativos, pero no de detenciones, según anunciaron los militares el lunes. En Ciudad Juárez, se dijo que una masacre en la cárcel se había convertido en una guerra de bandas en toda la ciudad, lo cual es inusual, pero no improbable.

Pero la estrategia de la militarización no convence. Según Saucedo, "el gobierno federal no está preparado para enfrentar el narcoterrorismo, no tiene un plan ni presupuesto, no hay ni siquiera una división antiterrorista. Es un escenario totalmente nuevo. Valdría la pena generar politicas publicas. Se requieren fondos y especialistas como los tuvo Colombia en el Bloque de Búsqueda", explica.