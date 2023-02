¿Qué hay detrás de la misteriosa bola metálica hallada en una playa de Japón?

Horas después del hallazgo, las autoridades japonesas descartaron que pueda tratarse de una bomba, ya que los expertos pudieron examinar mediante utilizaran rayos X el interior del objeto y descubrir que está hueco, según The Guardian.

Después de que se detectaran objetos no identificados en China, EE. UU. y Canadá en las últimas semanas, el tema del espionaje vuelve a estar más presente. Sin embargo, no se han encontrado indicios de que la bola hallada en japón pueda ser un artilujo de espionaje. La presencia de dos asas en la superficie de la esfera indicaría que se puede enganchar a otra cosa. Eso llavó a los expertos a asumir que el objeto no es tan misterioso como parece: podría tratarse de una boya de amarre que se soltó y se alejó flotando.