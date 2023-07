¿Qué significan las declaraciones sobre ovnis en el Congreso de EEUU?

Tres ex miembros del Ejército de Estados Unidos denunciaron este miércoles (26.07.2023) ante el Congreso que el gobierno de ese país está ocultando evidencia sobre el hallazgo y posesión de naves y restos biológicos "no humanos", lo que ha generado grandes especulaciones en las redes sociales sobre la existencia de vida inteligente extraterrestre.

Las declaraciones fueron dadas en medio de una audiencia del Subcomité de Seguridad Nacional en la Frontera y Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, en Washington, y se titula: "Fenómenos anómalos no identificados (FANI, por sus siglas en inglés): implicaciones para la seguridad nacional, la seguridad pública y la transparencia gubernamental".

Los tres testigos claves de la audiencia son Ryan Graves y David Fravor, dos ex aviadores de la Marina estadounidense; y David Grusch, veterano de combate y ex oficial de la oficina de inteligencia del Pentágono. Los tres realizaron un juramento de verdad ante Congreso, que de no ser cierto, es penado con cárcel.