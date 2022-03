¿Qué son las armas termobáricas y está Rusia utilizándolas en Ucrania?

Escucha esta nota aquí

La invasión rusa de Ucrania parece intensificarse con el uso de armas termobáricas altamente destructivas.

Aunque no se ha confirmado de forma independiente –a pesar de las imágenes de Ucrania han mostrado lanzadores de cohetes termobáricos en los vehículos rusos TOS-1–, grupos de derechos humanos y el embajador de Ucrania en Estados Unidos acusaron este lunes a Rusia de atacar a los ucranianos con bombas de racimo y bombas de vacío, armas que han sido condenadas por diversas organizaciones internacionales.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch dijeron que las fuerzas rusas parecían haber utilizado municiones de racimo ampliamente prohibidas, y Amnistía las acusó de atacar un preescolar en el noreste de Ucrania mientras los civiles se refugiaban en su interior.

Acusan a Rusia de utilizar bombas de vacío (termobárica)

Oksana Markarova, embajadora de Ucrania en Estados Unidos, dijo a los periodistas tras reunirse con miembros del Congreso estadounidense que Rusia había utilizado un arma termobárica, conocida como bomba de vacío, en su invasión de su país.

"Hoy han utilizado la bomba de vacío", dijo Markarova tras la reunión con los legisladores. "...La devastación que Rusia está tratando de infligir a Ucrania es grande".

¿Cómo funciona una bomba de vacío?

Una bomba de vacío, o arma termobárica, aspira el oxígeno del aire circundante para generar una explosión de alta temperatura, que suele producir una onda expansiva de una duración significativamente mayor que la de un explosivo convencional y es capaz de vaporizar cuerpos humanos.

No ha habido confirmación oficial de que se hayan utilizado armas termobáricas en el conflicto de Ucrania. CNN informó de que uno de sus equipos había avistado un lanzacohetes múltiple termobárico ruso cerca de la frontera ucraniana a primera hora de la tarde del sábado.

De ser cierto, "sería potencialmente un crimen de guerra"

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que había visto los informes, pero que no tenía confirmación de que Rusia hubiera utilizado esas armas. "Si eso fuera cierto, sería potencialmente un crimen de guerra", dijo en una rueda de prensa, señalando que hay organizaciones internacionales que evaluarían eso y que la administración del presidente Joe Biden "buscaría ser parte de esa conversación".

La embajada rusa en Washington no respondió a las solicitudes de comentarios.

Markarova dijo que Ucrania estaba trabajando activamente con la administración de Biden y el Congreso para obtener más armas y sanciones más duras. "Deberían pagar, deberían pagar un alto precio", dijo a los periodistas tras salir de la reunión.

Amnistía Internacional afirmó que el derecho internacional humanitario prohíbe el uso de armas intrínsecamente indiscriminadas, como las municiones de racimo. Lanzar ataques indiscriminados que matan o hieren a civiles constituye un crimen de guerra.

FEW (Reuters, The Guardian, The Independent)