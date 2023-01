¿Qué son las enfermedades tropicales desatendidas y por qué son importantes?

1. ¿Qué son las enfermedades tropicales desatendidas?

La Organización Mundial de la Salud clasifica actualmente 20 enfermedades como enfermedades tropicales desatendidas (ETD). Si no se tratan, las consecuencias pueden ser la reducción drástica en la esperanza de vida, discapacidades físicas e incluso la muerte.

2. ¿A quiénes afectan las ETD?

Si bien todas las regiones tropicales del planeta son susceptibles a estos patógenos, "los países africanos son los más afectados", explica Jochen May, director del Instituto de Medicina Tropical Bernhard Nocht, de Hamburgo. Las personas con bajos ingresos corren especial riesgo, sobre todo en las zonas rurales y de difícil acceso , porque no tienen acceso suficiente la agua potable y a la atención médica.

"En muchos países existe un círculo vicioso de enfermedad y pobreza. Las propias enfermedades generan más pobreza. Y los problemas de higiene que van unidos a la pobreza provocan más enfermedades", afirma May.

3 ¿Por qué se "desatienden" estas enfermedades?

Los responsables políticos no suelen dar prioridad a los habitantes de las zonas rurales ni a los de los barrios pobres de las ciudades. "Muchos no se dan cuenta de que estas enfermedades son graves y crónicas", explica el infectólogo May.